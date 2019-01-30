وسيغيب نيمار بالتالي عن مباراتي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي.

لكن أغلى لاعب في العالم لن يخضع لعملية جراحية بحسب ما أكد سان جيرمان، كاشفاً بأن نجم برشلونة الإسباني السابق وافق على الخضوع لعلاج لا يستدعي أي جراحة، قد يعيده إلى الملاعب في الوقت المناسب لخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال في حال تأهل النادي الباريسي.

وقال سان جرمان الأربعاء في بيان أنه "بعد تحليل مفصل من قبل المتخصصين، تم التوصل إلى توافق في الآراء حول علاج محافظ (دون جراحة) لإصابة نيمار في المشط الخامس للقدم اليمنى".

وتابع "بعد اطلاعه على هذه التوصية، وافق المهاجم البرازيلي الدولي لباريس سان جيرمان على هذا البروتوكول. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يعود نيمار إلى الملاعب في غضون 10 أسابيع".

وسبق لمدرب سان جيرمان الألماني توماس توخيل القول قبل يومين بأنه "سيكون من الصعب جداً على نيمار خوض المباراة ضد مانشستر يونايتد" في ذهاب الدور ثمن النهائي يوم 12 شباط/فبراير، لكن التأكيد الرسمي جاء الأربعاء ليكشف بأنه لن يكون قادراً أيضاً على المشاركة في لقاء الإياب المقرر في 6 آذار/مارس.

وتعرض نيمار للاصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ الأربعاء الماضي، وهي الاصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وكشف الجهاز الطبي لنادي سان جيرمان في بيان صحافي مقتضب بعد الاصابة مباشرة أن "الفحوص الأولية التي أجريت أظهرت أصابة جديدة في المشط الخامس للقدم. العلاج يتوقف على مدى التطور في الأيام المقبلة".

وفي بيانه الأربعاء "يبعث باريس سان جيرمان أقوى رسالة دعم وتشجيع لنيمار جونيور من أجل التغلب على هذه الإصابة، مع الشجاعة والعزيمة التي أظهرها اللاعب دائماً".

ويأتي غياب نيمار، الذي سجل 13 هدفاً في 13 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، بعد خسارة سان جيرمان لجهود نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي الذي اصيب في الكاحل الأيسر أمام غانغان الأسبوع الماضي. كما يفتقد نادي العاصمة للاعب وسطه أدريان رابيو الذي عاقبه لرفضه تمديد عقده.

وحاول النادي الباريسي تعويض الغيابات بضمه لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبيرغ الروسي بموجب عقد لفترة 4 أعوام ونصف.

ومن المؤكد أن مشجعي المنتخب البرازيلي قلقون على وضع نجمهم، لاسيما أن المنتخب مدعو لخوض بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية الصيف المقبل على أرضه، ولهذا السبب سافر مدرب "سيليساو" تيتي إلى العاصمة الباريسية والتقى نيمار الأحد ثم لحق به طبيب المنتخب رودريغو لاسمر الذي أجرى العملية الجراحية للاعب العام الماضي وحضره للعودة إلى الملاعب في الوقت المناسب للتواجد مع بلاده في مونديال روسيا حيث انتهى مشوارها في ربع النهائي (1-2).