سجّل المتألق كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة ويملك مباراة مؤجلة، بفارق 20 نقطة عن ليل الثاني.

وعزّز ليل موقعه في المركز الثاني بفوزه الثمين 3-2 على مضيفه نانت.

وعاد ليون بفوز ثمين بهدف نظيف من أرض رين، سجّله مارتن تيرييه في الدقيقة 86.

رفع ليون رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن أولمبيك مرسيليا الرابع والذي انقاد لتعادل مخيب على أرضه أمام أنجيه 2-2.

ولحساب الجولة ذاتها، حقّق كان فوزاً مهماً أنعش به آماله في البقاء ضمن الدرجة الأولى، حيث عاد بالنقاط الثلاث من أرض موناكو بفوزه عليه بهدف نظيف.

وارتقى نيس إلى المركز السابع (44 نقطة) بفوزه خارج أرضه على ديجون الأخير بهدف نظيف سجله بيير ميلو في الدقيقة 60.

وحسم التعادل السلبي مباراة بوردو الثالث عشر مع أميان السابع عشر.

ورفع كان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق 7 نقاط خلف أميان الذي يحتل المركز السابع عشر آخر مراكز ضمان البقاء، فيما تجمد رصيد موناكو عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.