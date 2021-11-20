سان جيرمان يستقبل نانت استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS November 20, 2021 10:53 2:49 دقيقة يستقبل باريس سان جيرمان نانت في مباراة يسعى فيها المستضيف للظفر بالنقاط الثلاث، قبل لقائه المنتظرة الأربعاء المقبل مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نانت -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة برشلونة وإسبانيول - التغطية الخاصة 2:42 دقيقة تشافي يتأهب لقيادة برشلونة للمرة الأولى 0:37 دقيقة سولشار: يونايتد استغل التوقف الدولي بشكل إيجابي 2:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليفربول وأرسنال 2:28 دقيقة تشيلسي يخوض اختباراً صعباً أمام ليستر سيتي 1:24 دقيقة غوندوغان يؤكد جاهزية الـ"مانشافت" لخوض المونديال 2:49 دقيقة سان جيرمان يستقبل نانت استعدادا لمواجهة سيتي 4:11 دقيقة ليل يفرط في فوز ثمين على موناكو 0:31 دقيقة سيدات ماميلودي صنداونز يتوجن بدوري أبطال إفريقيا 0:44 دقيقة تقارير عن استمرار غياب بيدري عن برشلونة