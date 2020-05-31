Mauro Icardi signs Paris Saint-Germain contract until 30 June 2024



Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Mauro Icardi on a permanent deal, following the striker’s loan from Inter Milan during the 2019-2020 season.https://t.co/fynMzu5Uw6 pic.twitter.com/3M48PSsXHh — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 31, 2020

ولعب صاحب الـ27 عاماً، 31 مباراة مع سان جيرمان وفاز معه بلقب الدوري، مسجلاً 20 هدفاً و 4 تمريرات حاسمة.

ويحمل إيكاردي الجنسية الإيطالية أيضاً، لكنه يعتبر الأرجنتيني السادس عشر في تاريخ باريس سان جيرمان.

ابن روساريو بدأ مسيرته كلاعب محترف في إيطاليا ومع نادي سمبدوريا تحديداً قبل أن يحط الرحال في إنتر عام 2013.

وهذه أول صفقة انتقال كبيرة في عالم كرة القدم الأوروبية منذ دخولها عصر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وانتقل إيكاردي إلى نادي العاصمة الفرنسية في أيلول/سبتمبر 2019 على سبيل الإعارة، بعد أشهر من علاقة متوترة مع النادي اللومباردي، وتراجع دوره في التشكيلة في عهد المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

بسبب التداعيات المالية للفيروس، توصل سان جيرمان إلى اتفاق مع نظيره الإيطالي لشراء إيكاردي مقابل "أقل" من 60 مليون يورو، بدلاً من 70 مليوناً كانت مطلوبة لتفعيل خيار التعاقد، وفق تقارير فرنسية وإيطالية.