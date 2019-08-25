زاهر الحلو

تخطى باريس سان جيرمان كل الظروف الصعبة التي أحاطت به وقدم شوطاً ثانياً ممتعاً سحق خلاله ضيفه تولوز برباعية نظيفة الأحد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تناوب على الأهداف البديل أريك ماكسيم شوبو موتينغ هدفين (50 و75) وماثيو غانكالفيس (55) خطأ في مرماه، وماركينيوس (83) وأهدر آنخل دي ماريا ركلة جزاء في الدقيقة 71.

سلبيات فإيجبيات..

ورغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالفريق الذي أرغم على إجراء ثلاثة تبديلات اضطرارية بخروج ادينسون كافاني في الدقيقة 14 وعبدو ديالو في الدقيقة 40 ومن ثم كيليان مبابي في الدقيقة 66 نجح لاعبو توماس توخيل في الاستعراض على حساب ضيفهم الذي اكتفى بالدفاع طيلة المباراة.

إذا نجح توماس توخيل في تحدي كافة الظروف القاهرة التي واجهت فريقه مؤخراً من أزمة غياب نيمار مروراً خسارة رين المفاجئة الأسبوع الفائت وصولاً إلى إصابة نجومه الثلاثة ادينسون كافاني وكيليان مبابي وعبدو ديالو اليوم، فقاد سان جيرمان إلى انتصار استعراضي على ضيفه تولوز برباعية مستحقة أداءً.

طبعاً، لم يكن في حسابات الألماني حتى الأسوأ احتمالية منها، أن يكون سوء الطالع بهذا القدر. فأن يُرغم على إجراء ثلاثة تبديلات غير تكتيكية بل قاهرة لإصابات عضلية طاولت كافاني (د14) وديالو (40) في الشوط الأول ومن ثم مبابي في الثاني (63) أمر لا يحسده عليه أي مدرب.

فسان جيرمان دخل بارك دي برنس تحت الضغط مطالباً بالفوز ولا أي شيء آخر، ليجد في الشوط الأول فريق تولوز سداً منيعاً مع حارسه المتألق بابتيست رينيه، وزاد الأمر صعوبة الإصابتين، لكن مع ذلك قدم حامل اللقب شوطاً ثانياً مثالي الانسجام والتناغم لم يعكر صفوه إلا خروج مبابي متألماً.

ورغم سوء الطالع، فإن جملة إيجابيات خرج بها الفريق إلى جانب الرباعية وتألق الشوط الثاني، أولاها تمثلت ببديل كافاني، الكاميروني أريك شوبو-موتينغ الذي قدم مباراة رائعة توجها بهدفين مميزين لا سيما الأول الذي راوغ فيه دفاع تولوز دفعة واحدة بلمسة عبقرية توجها بهدف التقدم لفريقه.

وإلى جانب لمعان لاعب ستوك السابق، برز الوافد الجديد القادم من ايفرتون ادريسا غيي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في الوسط الدفاعي حيث ارتدى رسمياً للمرة الأولى قميص حامل اللقب وتألق بقطع الكرات وإغلاق المساحات أمام لاعبي تولوز وأحياناً بالمواكبات الهجومية، ليؤكد السنغالي أنه صفقة واعدة في مركز حساس للغاية.

وما يؤكّد نجاح خيارات توخيل واستراتيجيته رغم إبقائه تياغو سيلفا احتياطياً قبل دخوله مكان ديالو، إخفاق تولوز في التسديد ولو لمرة واحدة بين الخشبات الثلاث وهو أمر يعكس قوة الباريسيين الدفاعية التي عطلت ضيفهم كلياً باستثناء بعض المحاولات النادرة التي جانبت المرمى.

وبرز الفريق أيضاً في تناغم وسطه بالنقلات السلسلة لا سيما في الشوط الثاني، وهو أمر تجلى في الهدف الثالث بوضوح الذي جاء ثمرة تمريرات قصيرة تحركات متناغمة بين دي ماريا وخوان برنات وشوبو-موتينغ، دون إغفال تحركات بابلو سارابيا وهدف ماركينيوس الذي يؤكد مرة أخرى خطورته في الكرات الراسية كلما واكب الهجوم.

وسيكون الترقب سيد الموقف لمعرفة الوضع البدني لكافاني ومبابي وديالو الوافد الجديد من دورتموند، علماً ان الفريق يواجه متز يوم 30 الحالي قبل فترة التوقف الدولي حتى 14 سبتمبر التي قد تسعف اللاعبين المصابين لاستعادة عافيتهم إن كانوا بحاجة لراحة طويلة، ويبقى الأمر رهن الفحوصات الطبية.

من مباراة باريس سان جيرمان تولوز

تبديل شوبو-موتينغ مع كافاني في الدقيقة 14 هو الأسرع لسان جيرمان في الدوري الفرنسي منذ أغسطس 2015 ضد مونبيليه حين دخل باستوري مكان رابيو في الدقيقة 10.

حارس تولوز بابتيست رينيه تصدى لثلاث ركلات جزاء من آخر أربعة واجهها في الدوري الفرنسي. كما تصدى لـ8 محاولات باريسية الليلة، الأعلى له منذ مارس 2018 حين تصدى لـ9 محاولات امام مونبيليه.

أخفق تولوز في التسديد بين الخشبات لأول مرة منذ سبتمبر 2018 أمام أنجيه.

نجح سان جيرمان بالتسجيل للمباراة 41 على التوالي في الدوري الفرنسي، وهو العدد الأكبر من المباريات المتتالية في تاريخ البطولة.



أبرز تفاصيل المباراة بالفيديو

د90- نهاية المباراة بفوز مستحق لباريس سان جيرمان ليصبح رصيده 6 نقاط.

د83- سان جيرمان 4-0 تولوز | ماركينيوس في رأسية رائعة إثر كرة ركنية من دي ماريا تمنح فريق الأمراء تقدماً مستحقاً برباعية,

د75- سان جيرمان 3-0 تولوز | شوبو موتنغ ضرب مجددااً! جملة كروية متقنة وصلت خلالها الكرة إلى برنات الذي عكسها خلفية إلى الكاميروني ليودعها الشباك بهدوء واتقان لا تصد ولا ترد.

د71- أنخل دي ماريا أهدر ركلة الجزاء بعدما تصدى لها الحارس المميز برينيه.

د68- ركلة جزاء لباريس سان جيرمان إثر لمسة يد على المدافع غونكالفيس أكدهتها تقنية الفيديو.

د63- اصابة كيليان مبابي إثر محاولة هجومية عجز عن متابعتها فتوقف ممسكا بالعضلة الخلفية وطالباً التبديل ليخرج ويدخل مكانه أرثور زاغري الشاب (17 عاماً).

د55- سان جيرمان 2-0 تولوز | كرة عرضية لباريس سان جيرمان وصلت لسارابيا الذي حاول عكسها لتجد المدافع غونكالفيس الذي وضعها بالخطأ في مرماه.

د50- سان جيرمان 1-0 تولوز | شوبو موتينغ قدّم فاصل مراوغة مذهل وسط كوكبة من المدافعين ثم سدد يسارية أرضية لا تصد ولا ترد. الحلول الفردية تفك شيفرة دفاع تولوز المتأخر.

د46- أول تهديد في هذا الشوط، تسديدة قوية من شوبو موتينغ تصدى لها الحارس المتألق رينيه.

د45+1 - انطلاق الشوط الثاني دون أي تغيير في تشكيلتي الفريقين.

بين الشوطين: تصريح داغبا ورينيه فماذا قالا عن الفترة الاولى.

د45+2- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. الظروف عاكست سان جيرمان فأضاع فرصاً بالجملة، وتلقى ضربتين بتبديلين اضطراريين بإصابة كافاني وديالو! تولوز بدا صلباً دفاعياً فذاد بشراسة وتألق حارسه بابتيست رينيه على نحو ملفت بل كان نجم الشوط الأول بامتياز في تصدياته ويقظته.

د40- تبديل اضطراري آخر في صفوف فريق توماس توخيل، خروج عبدو ديالو ودخول تياغو سيلفا مكانه!

د38- تهديد جاد من تولوز لمرمى اريولا: موريرا وضع غراديل في وضع شبه انفرادي إلا أن تسديدة الأخيرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى سان جيرمان.

د30- ضغط متواصل من صاحب الأرض إلا أن التكتل الدفاعي للاعبي تولوز يستوعب معظم الهجمات حتى الآن.

د21- مرة جديدة مبابي مصدر القلق الدائم لدفاع تولو.. مهاجم سان جيرمان الشاب خطف الكرة وتوغل مطلقا تسديدة رهيبة تألق مجدداً الحارس رينيه في التعامل معها.

د14- الإصابة تحرم سان جيرمان جهود كافاني، الذي تم تبديله باللاعب الكاميروني شوبو موتينغ. أخبار غير سارة للبطل في بداية اللقاء.

د10- خروج كافاني نحو مقاعد الاحتياط حيث بدا يضع يده على العضلة الضامة للفخذ.

د10- باريس سان جيرمان يواصل السيطرة والاستحواذ مع نسبة بلغت 80%.

د3- اول فرصة في المباراة أطلقها مبابي الذي انفرد إثر بينية وسدد كرة خاطفة تعامل معها الحارس رينيه بصعوبة.

د1- انطلاق المباراة في بارك دي برنس.

رسالة خاصة من الميدان حول تشكيلتي الفريقين

تشكيلة سان جيرمان

أريولا، داغبا، ماركينيوس، ديالو، برنات، دي ماريا، غيي، فيراتي، مبابي، كافاني، سارابيا.

تشكيلة تولوز

رينيه، دياكيتي، أميان، غونكالفيس، موريرا، سانغاري، ماكينغو، فينكور، سييا، فراديل.