كان موناكو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي التونسي الأصل وسام بن يدر (28)، لكن رين انتفض في الشوط الثاني وتحديداً الدقائق العشر الأخيرة التي سجل خلالها هدفين قلبا بهما الطاولة على فريق الإمارة عبر ستيفن نزونزي (81) وأدريان تروفير (90+1).

وهو الفوز الثالث على التوالي لرين بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ليل 1-1 في المرحلة الأولى، فرفع رصيده إلى 10 نقاط منتزعاً المركز الأول مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام سانت إتيان ولنس الذي حقق فوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على ضيفه بوردو 2-1.

ومني موناكو بخسارته الاولى هذا الموسم بعد تعادل وانتصارين فتراجع إلى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند سبع نقاط.

وكان لنس في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين للكاميروني إنياسيوس غاناغو بتسديدة من زاوية صعبة من داخل المنطقة (47) والكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (59 من ركلة جزاء) طرد على إثرها مدافع بوردو بول بايس لتسببه بركلة الجزاء اثر عرقلته غاناغو داخل المنطقة، لكن الضيوف فرضوا الاثارة في الدقائق الأخيرة بعدما قلصوا الفارق عبر النيجيري صامويل كالو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من الجزائري الأصل ياسين عدلي.

وواصل لنس صحوته منذ خسارته أمام مضيفه نيس 2-1 في المرحلة الاولى فحقق ثلاثة انتصارات متتالية على ضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب 1-صفر ومضيفه لوريان 3-2 وبوردو، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق الأهداف خلف سانت إتيان الذي يحل ضيفاَ على نانت الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني بوردو بخسارته الأولى هذا الموسم بعد فوز وتعادلين فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر.



