وهي المباراة الخامسة توالياً في الـ"ليغ 1" من دون خسارة لرين حيث فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين.

وتقدّم رين الذي حقّق فوزه الرابع هذا الموسم في الدوري الفرنسي مقابل 3 تعادلات وهزيمتين للمركز الخامس مؤقتاً برصيد 15 نقطة، فيما تجمّد رصيد ستراسبورغ عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

ولعب ستراسبورغ بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة إثر طرد قلب دفاعه جيرزينو نيامسي في الدقيقة 28 بالبطاقة الحمراء.

وبصم على أهداف الفائز كل من أرنو كاليمويندو (38) ومارتن تيرييه (49) وأمين غويري (61).

في المقابل وقّع المهاجم السنغالي حبيب ديالو هدف الشرف لستراسبورغ من ركلة جزاء في الدقيقة 72.







