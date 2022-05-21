وأنقذ رين بطاقة مشاركته الأوروبية بإدراكه التعادل أمام ليل في الوقت القاتل بفضل هدف سيرهو غيراسي (3+90)، وذلك بعدما كان صاحب الأرض متقدماً بهدفين للأميركي-الليبيري تيموتي وياه (11 و88)، مقابل هدف لبنجامان بوريغو (41).

وسيشارك رين في "يوروبا ليغ" بصحبة نانت المتوج بمسابقة الكأس والمتعادل مع ضيفه سانت إتيان بهدف للودوفيك بلاس (23 من ركلة جزاء)، مقابل هدف لرومان هاموما (79) الذي منح فريقه بطاقة خوض الملحق الفاصل ضد أوكسير ثالث الدرجة الثانية.

وحصل سانت إتيان على فرصة خوض الملحق بفارق نقطة عن متز الذي هبط وبوردو الفائز على بريست 4-2 إلى الدرجة الثانية.

واستفاد نيس من خسارة ستراسبورغ أمام مرسيليا لينال المركز الخامس المؤهل إلى "كونفرنس ليغ" بعدما حول تخلفه أمام مضيفه رينس بهدفين إلى فوز 3-2 بفضل ثلاثية في ربع الساعة الأخير للجزائري أندي ديلور.

وفي مباريات هامشية، فاز أنجيه على مونبلييه 2-صفر، ليون على مضيفه كليرمون 2-1، وتعادل لوريان مع تروا 1-1.

