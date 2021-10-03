وسجل للفائز غايتان لابورد 45 وفلافيان تايت 46.

وتوقف رصيد الفريق الباريسي عند النقطة 24 في صدارة الترتيب، بينما ارتفع رصيد رين إلى 12 نقطة في المركز السابع.

وهذه الخسارة الأولى لسان جيرمان هذا الموسم في الدوري، مقابل الفوز الثالث لرين.

أرقام من اللقاء:

- باريس سان جيرمان يفشل في التسديد بين الخشبات الثلاث في مباراة ضمن الدوري الفرنسي لأول مرة منذ عام 2006.

- كيليان مبابي يفشل في التسجيل في 4 مباريات متتالية في الدوري الفرنسي لأول مرة منذ مايو 2018.

- رين حقق الفوز مرتين في آخر 4 مباريات أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وخاض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيلته الأساسية التي تغلبت على مانشستر سيتي الانكليزي 2-0 الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا باستثناء لاعب الوسط الاسباني أندير هيريرا الذي فضل عليه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مواطنه أنخل دي ماريا.

وعاد ميسي غلى تشكيلة النادي الباريسي محلياً بعدما غاب عنها في مباراتيه الاخيرتين، ومرة أخرى حرمته العارضة من افتتاح غلته التهديفية في الدوري بعدما فعلها في دوري الأبطال في مرمى مانشستر سيتي.

وقدم رين مباراة رائعة حرم فيها ضيوفه من المساحات فشدد الخناق على الثلاثي الهجومي الضارب ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، كما تألق حارس مرماه الدولي السنغالي الفريد غوميس في أكثر من مرة في التصدي لمحاولات الضيوف.

واقتنص أصحاب الأرض الفوز في غفلة من دفاع النادي الباريسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والأولى من الثاني، لم تنفع معها تبديلات بوكيتينو بإشراكه مواطنه ماورو إيكاردي وهيريرا والهولندي جورجينيو فينالدوم مكان نيمار والسنغالي إدريسا غانا غي والإيطالي ماركو فيراتي.

وأهدر ميسي فرة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة رائعة من المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي اثر هجمة مرتدة فسددها من مسافة قريبة ارتطمت باحد المدافعين وشتتها زملاؤه (7).

ورد لابورد بتسديدة "على الطاير" من مسافة قريبة بين يدي حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما على دفعتين (10)، وأخرى للدولي الغاني كمال الدين سليمانا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (21).

وأهدر نيمار فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة على بعد خمسة أمتار بعد خطأ دفاعي لكنه سددها في المدرجات (23).

وحذا حذوه مبابي اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من ميسي داخل المنطقة سدها برعونة فوق المرمى (25).

وحرمت العارضة ميسي من افتتاح غلته التهديفية في الدوري بردها تسديدته اليسارية من ركلة حرة مباشرة (31).

ونجح رين في افتتاح التسجيل عبر لابورد عندما استغل تمريرة عرضية من سليمانا من الجهة اليسرى تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين دوناروما (45).

وهو الهدف السادس للابورد هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر ردة فعل الفريق الباريسي مطلع الشوط الثاني فاجأه أصحاب الأرض بهدف ثان مبكر عبر تايت بعد 18 ثانية فقط عندما تلقى تمريرة من لابورد (46).

وكاد سليمانا يضيف الثالث بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة بسنتمترات قليلة (62).

وقلص باريس سان جيرمان الفارق بهدف لمبابي لكنه أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (67).

ورغم تبديلات بوكيتينو بقيت النتيجة على حالها بل أن رين حصل على ركلة جزاء اثر خطأ لحكيمي بحق لابورد داخل المنطقة لكنها أُلغيت بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد (81).