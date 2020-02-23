ومنح الغابوني دينيس بوانغا هدف التقدم لسانت إتيان (73) قبل أن يسجل بولايا ديا الهدف القاتل للضيوف (90+4 من ركلة جزاء).

ويعاني سانت اتيان في الموسم الحالي من سوء النتائج وبات يحوم حول منطقة الهبوط.

حاول المالي موسى دوميبا منح رينس هدف التقدم من تسديدة بيمناه من خارج منطقة الجزاء علت العرضة (12)، ليهدر زميله ديا فرصة مماثلة بعد دقيقتين.

وأنقذ حارس رينس الصربي بردراغ رايكوفيتش مرماه من خطر تسديدة لويس ديوني (18).

وكاد الجزائري رياض بودبوز أن يفتتح التسجيل لسانت إتيان، لكن رايكوفيتش أوقفها في الوقت المناسب (33).

ومنح بوانغا التقدم لفريقه من ضربة رأسية في الدقيقة 71، مستثمراً تمريرة زميله فرانك هونورا.

وبينما كانت المباراة في طريقها نحو النهاية، احتسب الحكم بينوا باستيان ركلة جزاء للضيوف بعد خطأ ارتكبه يان أمفيلا على ديا، فسددها بنفسه بيمناه زاحفة في الزاوية اليسرى لمرمى جيسي مولان (90+4).

رين يستعيد المركز الثالث

واستعاد رين المركز الثالث بفوزه الصعب على ضيفه نيم 2-1 بفضل ثنائية للسنغالي مبايي نيانغ.

وكان ليل الفائز على تولوز بثلاثية نظيفة انتزع المركز الثالث مؤقتاً من رين السبت.

تقدم نيم بهدف لنولان رو بعد مرور 33 ثانية فقط، لكن الفائز بكأس فرنسا الموسم الماضي رد بسرعة بواسطة نيانغ (7).

وسيطر رين على مجريات اللعب تماما لكنه اصطدم بالحارس المتألق بول برناردوني الذي ابعد اكثر من كرة خطرة قبل ان ينحني امام كرة نيانغ قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة (89)