راموس يتحدث عن أسباب انتقاله لسان جيرمان من قبل beIN SPORTS July 14, 2021 16:04 0:54 دقيقة قال سيرخيو راموس لاعبُ فريقِ باريس سان جيرمان إنه التحق بنادي العاصمة الفرنسية لتحقيق المزيد من التتويجات والألقاب، مضيفا أنه سيحاول تقديمَ الأفضل لمساعدة الفريق على تحقيقِ الأهداف المسطرة. تقارير إخبارية سيرخيو راموس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة كونتا تنضم إلى قائمة المنسحبين من أولمبياد طوكيو 1:44 دقيقة باخ يزور مركز البث الدولي الخاص بالأولمبياد 0:34 دقيقة بعثة الأهلي المصري تصل إلى الدار البيضاء 0:38 دقيقة توقعات بغياب راشفورد عن انطلاق الموسم الجديد 0:54 دقيقة راموس يتحدث عن أسباب انتقاله لسان جيرمان 0:53 دقيقة تقارير: إيطاليا تواجه الأرجنتين تكريما لمارادونا 0:41 دقيقة جدارية في لندن تكريما للمنتخب الإنكليزي 1:31 دقيقة مدينة مانشستر تشهد وقفة تضامنية مع راشفورد 0:43 دقيقة لينارد يجري جراحة ويغيب عن الملاعب لفترة طويلة 0:54 دقيقة الهيدوس: "كنا نتمنى الفوز وحصد النقاط الثلاث"