وجاء في بيان الرابطة أن الأندية الأربعين (20 في كل درجة) وافقت على طلب القرض خلال اجتماع للجمعية العمومية الاثنين.

وأفادت مصادر أن قيمة القرض تتوافق مع المبلغ الذي ستخسره الأندية من إيرادات حقوق البث التلفزيوني.

وجاء في بيان الرابطة "بفضل هذا القرض، ستتمكن الرابطة من تأمين المبالغ المتبقية من حقوق البث التلفزيوني لموسم 2019-2020 لأندية الدرجتين الأولى والثانية".

وبات الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي أول بطولة في البطولات الخمس الكبرى يعلن وضع حد لموسمه متوجاً باريس سان جيرمان

بعد أن أعلن رئيس الوزراء أدوار فيليب أنه "لا يمكن استئناف" الموسم. بعد أن أسفر "كوفيد-19" عن 26 ألف وفاة معلنة في البلاد.

يهدف القرض إلى مساعدة الأندية على تخفيف الأزمة المالية التي ستعاني منها في وقت يواجه فيه النشاط الرياضي خطر التوقف لأكثر من أربعة أشهر، من دون تحديد قيمة هذا القرض.

وأكد رئيس نادي ليون جان ميشال أولاس في معرض رده الإثنين على سؤال في هذا الصدد لصحيفة "ليكيب" الرياضية، أن هذا القرض بقيمة 235 مليون يورو وهو يطابق الخسائر في حقوق النقل التلفزيوني بعد توقف البطولة، فيما أشار راديو مونتي كارلو إلى أن قيمة المبلغ هي 162 مليون يورو سيتم توزيعها بين الأندية.

ويتيح برنامج القروض المضمونة من الدولة، الذي وضعته الحكومة في نهاية آذار/مارس، للشركات التي تواجه صعوبات بسبب وباء "كوفيد-19"، الحصول على قرض بضمان أنه في حالة عدم السداد، تتحمل الدولة الجزء الأكبر مما تبقى من الدين الواجب سداده. والتزمت الدولة بضمان قروض تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو.

وسبق للعديد من الأندية التي تستفيد ايضا من نظام البطالة الجزئية منذ بداية الأزمة، القيام بشكل فردي بطلب الحصول على قروض مضمونة.