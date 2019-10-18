دي ماريا: "الأهم هو الفوز" من قبل beIN SPORTS October 18, 2019 23:40 1:48 دقيقة تحدث انخل دي ماريا بعد الفوز على نيس، حيث سجل هدفين في اللقاء الذي انتهى لباريس سان جيرمان 4-1، فماذا قال؟ مقابلات الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 1:48 دقيقة دي ماريا: "الأهم هو الفوز" 3:34 دقيقة توخيل: "فوزنا على نيس لم يكن سهلاً" 4:21 دقيقة باريس سان جيرمان يمطر شباك نيس برباعية 4:35 دقيقة فرانكفورت يكرم وفادة ليفركوزن بثلاثية نظيفة 3:22 دقيقة غرناطة في مركز الوصافة مؤقتاً 11:43 دقيقة موجز الأخبار 0:51 دقيقة ريال مدريد يوافق على مقترح برشلونة بشأن الكلاسيكو 0:54 دقيقة ريال مدريد ومايوركا - التغطية الخاصة 0:34 دقيقة دالاس يحقق الفوز على لوس أنجليس كليبرز 102 - 87 1:29 دقيقة باخ: هدفنا سلامة الرياضيين في اليابان