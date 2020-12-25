دافونسيكا يتحدّث عن أسلوب لعب بوتشيتينو من قبل beIN SPORTS December 25, 2020 12:00 1:36 دقيقة قال أومار دافونسيكا، محلل beIN SPORTS فرنسا واللاعب السابق لفريق باريس سان جيرمان، إن أسلوبَ اللعب الذي يطبقه المدربُ ماوريسيو بوتشيتينو يتميز بالجرأة والاستعراض. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان توماس توخيل -آخر الفيديوهات 8:26 دقيقة تعرف على آخر أخبار مباراة ليستر والـ"يونايتد" 1:00 دقيقة الـ"يونايتد" لا يفكر الآن في امكانية الفوز باللقب 0:57 دقيقة قمّة مرتقبة بين لوس أنجليس ليكرز ودالاس مافريكس 1:05 دقيقة مواجهة قوية بين ليستر والـ"يونايتد" 1:05 دقيقة ماذا قال لامبارد وأرتيتا قبل قمّة أرسنال وتشيلسي؟ 0:26 دقيقة سيتي يعلن إصابة ووكر وجيسوس بفيروس كورونا 1:36 دقيقة دافونسيكا يتحدّث عن أسلوب لعب بوتشيتينو 0:46 دقيقة إقالة توخيل ستعطي الفريق روحاً جديدة 0:23 دقيقة كيليان مبابي يعلق على رحيل توخيل 0:37 دقيقة فيفا يتخذ قرارات هامة بشأن بعض بطولاته المستقبلية