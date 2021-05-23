ختام مثير ومنتظر لمسابقة الدوري الفرنسي من قبل beIN SPORTS May 23, 2021 11:39 5:36 دقيقة يشد باريس سان جيرمان الرحال لملاقاة بريست لحساب الجولة الأخيرة، وستكون أعين النادي الباريسي مصوبةً أيضاً على ملعب ريمون كوبا مسرح مباراة المتصدر ليل ومضيفِه أنجيه. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان ليل -آخر الفيديوهات 2:35 دقيقة تسعون دقيقة لتحديد مصير ميلان وبيولي 1:03 دقيقة كلوب يطالب جماهير ليفربول بالصبر 5:36 دقيقة ختام مثير ومنتظر لمسابقة الدوري الفرنسي 0:32 دقيقة بادوسا تحرز لقب دورة بلغراد 3:16 دقيقة طريق التتويج لم يكن مفروشاً بالورود 2:08 دقيقة محطات سيميوني مع أتلتيكو مدريد 2:03 دقيقة سوايز.. هدية برشلونة لأتلتيكو مدريد 0:35 دقيقة فوز معنوي لسيمبا على كايزر تشيفس 4:53 دقيقة أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني 1:40 دقيقة دييغو سيميوني: كانت سنة صعبة ومعقدة أنهيناها بنجاح