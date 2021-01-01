حصاد 2020: باريس سان جيرمان مرّ بعام استثنائي من قبل beIN SPORTS January 1, 2021 11:06 2:19 دقيقة تألق باريس سان جيرمان بشكل لافت بسيطرته على كلّ الألقاب المحلية في العام ألفين وعشرين أما قارياً فقد نجح النادي الباريسي في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي حصاد 2020 -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة الأهلي يعلن التعاقد مع الزامبي والتر بواليا 1:16 دقيقة أرتيتا يكشف نوايا أرسنال في "الميركاتو الشتوي" 2:31 دقيقة حصاد 2020: فيروس كورونا أنهك مسابقة الدوري الفرنسي 2:19 دقيقة حصاد 2020: باريس سان جيرمان مرّ بعام استثنائي 3:26 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا 2:31 دقيقة "الميركاتو الشتوي" تحت الأضواء 0:40 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين أوساسونا وألافيس 3:20 دقيقة أنجيلو غابرييل .. اسم واعد في الكرة البرازيلية 0:41 دقيقة عقوبة كبيرة في حق كافاني مهاجم مانشستر يونايتد 1:53 دقيقة ريال سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات