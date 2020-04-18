توخيل يقضي وقته في متابعة مباريات فريقه من قبل beIN SPORTS April 18, 2020 23:40 0:58 دقيقة أكد الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أن تواصل الجهاز الفني مع اللاعبين خلال الفترة الحالية يقتصر على بعض البرامج التدريبية الانفرادية. من جهة أخرى أشار توخيل إلى أنه يقضي معظم وقته في متابعة مباريات فريقه على قنوات beIN SPORTS. مقابلات توماس توخيل فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة فالنسيا يقترح إعادة الدوري في حال عدم استكماله 0:58 دقيقة توخيل يقضي وقته في متابعة مباريات فريقه 1:23 دقيقة ملعب توتنهام يتحول إلى مستشفى 0:50 دقيقة إمكانية إستئناف الدوري البرتغالي في يونيو أو يوليو 0:55 دقيقة رابطة الدوري المكسيكي تعلن عن قرارات جديدة 11:56 دقيقة موجز الأخبار 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:01 دقيقة إدارة تشيلسي تفاوض اللاعبين من أجل خفض رواتبهم 0:57 دقيقة ديوكوفيتش يبحث مع نادال وفيدرر سبل مساعدة اللاعبين 0:54 دقيقة بونجاح يتنازل عن جزء من راتبه لمجابهة أزمة كورونا