وتعادل باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي مع مضيفه أميان 4-4 في مباراة شهدت الكثير من التقلبات مع صاحب المركز التاسع عشر.

وتأخر باريس سان جيرمان بالنتيجة 3-0 في أول أربعين دقيقة ومن ثم انتفض وقلب المباراة 4-3 مع الدقيقة الرابعة والسبعين قبل أن يتلقى هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.



وقال توخيل بعد التعادل: "لست قلقاً، أنا واثق، أعرف ماذا فعلنا وما الذي نحتاجه، طبعاً افتقدنا للتركيز في بداية المباراة، ثم أظهر الفريق نوعية وذهنية، قلبنا المباراة تماماً مع عدة فرص للفوز، ثم سجلوا هدفهم الرابع من رابع تسديدة".

ويلتقي باريس سان جيرمان مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.