

سيتم تخفيض عدد الأندية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم من 20 إلى 18 اعتبارًا من موسم 2023-2024، وفق ما أفاده جان بيار كايو، ممثل أندية درجة النخبة، خلال اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري الفرنسي للمحترفين الخميس.

تم التصويت على القرار تقريبًا بالإجماع (97,2%) حيث تهبط بموجبه أربعة أندية إلى الدرجة الثانية مع نهاية موسم 2022-2023 ويصعد ناديان إلى دوري الأضواء.

في البداية، لم تكن أندية الدرجة الثانية والبعض من الأولى مؤيدة للقرار، ولكن تم التوصّل إلى حل وسط بتأجيل القرار لمدة عام مقارنة بالخطة الأولية للمؤيدين لفكرة خفض العدد إلى 18، والتي كانت ستدخل حيّز التنفيذ بدءا من 2022.

وستلتحق بطولة فرنسا بنموذج الدوري الألماني، علمًا أنها سبق واعتمدت 18 فريقًا بين عامي 1997 و2002.

واقترح فانسان لابرون هذا النظام بتقليص عدد مباريات كل فريق من 38 إلى 34 عندما وصل إلى رئاسة رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين في الخريف الماضي.

هذا الإصلاح من شأنه أن يخفف الضغط على الأندية الفرنسية المشاركة في المسابقات الأوروبية، وسيسمح أيضًا في تقاسم الأرباح من حقوق البث التلفزيوني بين عدد أقل من الأندية.

كما سيسمح تخفيض عدد المباريات إلى جدولة أفضل، في وقت يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إصلاح دوري أبطال أوروبا بحلول عام 2024، حيث سيشهد الشكل الجديد تقسيم الفرق العشرين إلى مجموعتين من عشرة، بدلا ثماني مجموعات من أربعة فرق وبالتالي مباريات أكثر لكل فريق أي عائدات مالية أكثر.