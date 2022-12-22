

النجم الأرجنتيني المتوج حديثاً بكأس العالم برفقةَ منتخب بلاده في قطر، سيواصل المشوار مع النادي الباريسي لعامٍ آخر على الأقل، بعدما وافق على تمديد عقدِه في حديقة الأمراء، حيث من المفترضِ أن ينتهي العقد الحالي في الصيف المقبل.



وأضافت لوباريزيان أنّ ميسي قرر البقاء حتى نهاية موسم 2023-2024، بعدما توصل والده ووكيل أعماله خورخي ميسي لاتفاق مع إدراة النادي على كافة التفاصيل أثناء منافسات كأس العالم.

