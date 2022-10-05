تألّق لافت للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS October 5, 2022 17:30 3:11 دقيقة مقارنةً بما حققه طيلة الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان فقد تألّق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع بداية الموسم الحالي بشكل لافت. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة تعرّف على خطوات تفعيل بطاقة "هيّا" 2:08 دقيقة كولن سميث يتطلّع لانطلاق منافسات مونديال قطر 2:11 دقيقة الصربي نوفاك دجوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي بطولة أستانا 3:11 دقيقة تألّق لافت للنجم الأرجنتيني ميسي مع سان جيرمان 1:02 دقيقة ريال مدريد يواصل تألقه في دوري أبطال أوروبا للشباب 1:00 دقيقة شركة سكك الحديد القطرية تقيم ندوة حول إدارة الحشود 0:58 دقيقة اكتمال مشروع إنشاء مراسي القوارب السياحية 0:51 دقيقة سلع ترويجية لجماهير كأس العالم FIFA قطر 2022™ 9:24 دقيقة غالتييه في لقاء مع beIN SPORTS 0:30 دقيقة أتلانتا هوكس وميلووكي باكس يلعبان في أبوظبي