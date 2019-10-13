تألق إيكاردي يهدد مركز كافاني في القائمة الأساسية من قبل beIN SPORTS October 13, 2019 13:18 1:49 دقيقة اندمج الأرجنتيني ماورو إيكاردي بسرعة قياسية مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان ليشكّل النجم المعار من إنتر تهديداً صريحاً لمكانة الأوروغوياني كافاني في القائمة الأساسية. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ألمانيا وإستونيا: البث المباشر والتغطية الخاصة 7:45 دقيقة بوليسيتش: أميركي يبحث عن حلمه في ستامفورد بريدج 3:49 دقيقة إيطاليا تطيح باليونان وتضمن مقعدها في يورو 2020 1:03 دقيقة راموس يتخطى كاسياس بعدد المباريات الدولية 4:58 دقيقة البوسنة تقتنص فوزاً عريضاً وهاماً من فنلندا 4:08 دقيقة الدنمارك تهزم سويسرا وتعزز آمالها 3:02 دقيقة ملخص مباراة جيورجيا وجمهورية أيرلندا 0:42 دقيقة رانييري مدرباً لنادي سامبدوريا 1:08 دقيقة تألّق مصري في نصف نهائي بطولة أميركا للاسكواش 0:36 دقيقة مدفيديف يقصي تسيتسيباس ويبلغ النهائي