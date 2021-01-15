تأجيل مباراة لوريان وديجون بسبب فيروس كورونا

من قبل beIN SPORTS January 15, 2021 19:37 أعلنت لجنة ُ المنافسات التابعة ُ لرابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة لوريان وضيفِه ديجون ضمن الجولة 20 بسبب إصاباتٍ بفيروس كورونا في صفوف أصحاب الأرض.