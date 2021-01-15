تأجيل مباراة لوريان وديجون بسبب فيروس كورونا من قبل beIN SPORTS January 15, 2021 19:37 أعلنت لجنة ُ المنافسات التابعة ُ لرابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة لوريان وضيفِه ديجون ضمن الجولة 20 بسبب إصاباتٍ بفيروس كورونا في صفوف أصحاب الأرض. AFP تقارير إخبارية لوريان الدوري الفرنسي ديجون السابق إسلام سليماني إلى ليون الفرنسي اقرأ التالي -آخر الفيديوهات 2:36 دقيقة مواجهة مرتقبة بين لاتسيو وروما في ديربي العاصمة 1:33 دقيقة زيدان منزعج من طريقة خروج ريال مدريد 0:51 دقيقة ديربي كاونتي يعلن تعيين واين روني مدرباً 1:03 دقيقة ماندزوكيتش قريب من ميلان 2:45 دقيقة احتفالية توتي تعود للذاكرة في ديربي لاتسيو وروما 0:45 دقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة 0:55 دقيقة أوكلاند سيتي ينسحب من كأس العالم للأندية 2:40 دقيقة دكار 2021: الفرنسي بيترهانسل يظفر باللقب 3:14 دقيقة أرسنال يفشل في تحقيق الفوز أمام كريستال بالاس 1:08 دقيقة محمد صلاح نجم ليفربول في حوار حصري مع beIN SPORTS