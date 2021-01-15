English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

تأجيل مباراة لوريان وديجون بسبب فيروس كورونا

من قبل

أعلنت لجنة ُ المنافسات التابعة ُ لرابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة لوريان وضيفِه ديجون ضمن الجولة 20 بسبب إصاباتٍ بفيروس كورونا في صفوف أصحاب الأرض.

AFP
تقارير إخبارية لوريان الدوري الفرنسي ديجون
السابق إسلام سليماني إلى ليون الفرنسي
اقرأ
إسلام سليماني إلى ليون الفرنسي
التالي
-

آخر الفيديوهات