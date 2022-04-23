بوتشيتينو: "هناك العديد من الأحلام التي أريد تحقيقها مع باريس سان جيرمان" من قبل beIN SPORTS April 23, 2022 23:48 3:04 دقيقة أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بأنه فخور بتحقيق لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان مشيراً إلى أنه يريد تحقيق العديد من الأحلام مع النادي الباريسي. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 3:04 دقيقة بوتشيتينو يريد تحقيق العديد من الأحلام مع الـPSG 2:05 دقيقة نيمار.. لقب رابع رائع مع سان جيرمان 2:10 دقيقة فيراتي يعبر عن سعادته بلقب الـ"ليغ 1" 4:26 دقيقة باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي 1:26 دقيقة توتنهام يفشل في استعادة المركز الرابع 3:45 دقيقة ناساف كارشي يفوز على السد 2:21 دقيقة الريان يحقق نقاطاً ثمينة أمام استقلال دوشنبه 0:35 دقيقة بيترو أتلتيكو يطيح بصن داونز ويصعد لنصف النهائي 0:38 دقيقة إنتر يضرب روما مورينيو بثلاثية ويتربع على الصدارة 0:53 دقيقة بايرن ميونيخ يحتفظ بلقبه بطلاً للدوري الألماني