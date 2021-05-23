بوتشيتينو: "نشعر بخيبة أمل لفقدان لقب الدوري" من قبل beIN SPORTS May 23, 2021 23:50 1:35 دقيقة عبّر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن خيبة أمله لفقدان لقب الدوري الفرنسي مشيراً إلى أن باريس سان جيرمان يسعى جاهداً لحصد كل الألقاب الممكنة. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 2:23 دقيقة تشيكا: "يوم مميز في تاريخ ليل" 5:35 دقيقة يوفنتوس يستفيد من هدية فيرونا ويصعد للأبطال 2:23 دقيقة غالتييه الفخور يترك الباب مفتوحاً أمام مستقبله 1:03 دقيقة فونتي: "اللقب نتاج للعمل الجماعي" 3:31 دقيقة ليل بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه 0:46 دقيقة شاهد مراسم تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي 10:54 دقيقة شاهد مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب الـ"بريميرليغ" 3:40 دقيقة كاين يحسم لقب هداف البريميرليغ للمرة الثالثة 4:50 دقيقة سيتي ينهي موسم الـ"بريميرليغ" بفوز كبير 1:09 دقيقة توتنهام يقلب الطاولة على ليستر