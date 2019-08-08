سيشرف المدرب السابق لمنتخب الجزائر كريستيان غوركوف على نادي نانت الفرنسي بدلا من البوسني وحيد خليلودزيتش المستقيل مطلع الشهر، بحسب ما ذكر ناديه الجديد الخميس في بيان.

وأشار النادي "قرر كريستيان غوركوف، الحر من اي تعاقد بعد تجربته الاخيرة مع الغرافة (القطري).. الانضمام الى نادي نانت بعد عدة محاولات بين الطرفين".

ويعرف غوركوف (64 عاما)، والد لاعب ميلان الايطالي السابق يوان والقادم من منطقة بريتاني، الدوري الفرنسي جيدا، فقد أشرف سابقا على نادي رين (2001-2002 ثم 2016-2017) وبرز اسمه مع لوريان على فترتين (1991-2001 و2003-2014).

وأشار رئيس النادي فالديمار كيتا ان غوركوف "من أفضل المدربين في فرنسا... هو مدرب رغبت دوما في التعاقد معه منذ عدة سنوات".

ومنذ رحيل خليلودزيتتش الاسبوع الماضي، يستعد النادي "الاصفر" تحت اشراف باتريك كولو وسيريل موان، المساعدان السابقان للمدرب الفرنسي-البوسني.



