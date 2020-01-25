وبعد خسارته القاسية الأربعاء الماضي على أرضه أمام باريس سان جيرمان 1-4 في مباراة مؤجلة من المرحلة 15 وبعد أربعة أيام على تعادلهما 3-3 في العاصمة ضمن المرحلة 20، سقط موناكو مجدداً لتتواصل سلسلة نتائجه السلبية.

افتتح لودوفيك أجورك النتيجة (40) ثم أضاف أدريان طوماسون (66) الهدف الثاني والصربي ستيفان ميتروفيتش (74) الهدف الثالث، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد عن طريق ستيفان يوفيتيتش من مونتينيغرو (86).

وازداد الضغط على المدرب الجديد لنادي الإمارة الإسباني روبرت مورينو بهبوط الفريق إلى المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، مقابل صعود ستراسبورغ للمركز السابع برصيد 30 نقطة.

وحقق مونبيلييه فوزا هاما على ديجون 2-1، ليحافظ على مركزه الرابع في لائحة الترتيب برصيد 33 نقطة.

وسجل فلورون موليه (56) والجزائري آندي ديلور (63) هدفي مونبيلييه، فيما سجل ماما سامبا بالديه من غينيا بيساو (76) هدف الضيوف الذين تجمد رصيدهم عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.

وفاز بريست على ضيفه أميان بهدفين لألكسندر مندي (51) وإيرفين كاردونا (83)، مقابل هدف سيرو غيراسي (58 من ركلة جزاء).

ورفع بريست رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 18 نقطة لأميان في المركز الثامن عشر.

وخسر رينس أمام ضيفه متز بهدف للسنغالي حبيب ديالو (3).

وابتعد الفائز نسبيا عن منطقة الهبوط باحتلاله المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، مقابل 29 نقطة لرينس في المركز العاشر.

وقاد التونسي وهبي الخزري فريقه سانت إتيان للفوز على نيم 2-1.

سجل الخزري الهدفين في الدقيقتين 3 و34 من ركلة جزاء، في حين جاء هدف الضيوف عن طريق لاعب عربي آخر هو الجزائري زين الدين فرحات (45).

ورفع سانت إتيان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما يقبع نيم في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

