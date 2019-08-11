قاد المهاجم النيجيري الشاب فيكتور جيمس أوسيمين في أول مباراة رسمية يخوضها مع فريقه الجديد ليل، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الى الفوز على ضيفه نانت 2- 1 في المرحلة الأولى للموسم الجديد الأحد.

ويدين ليل بالنقاط الثلاث لمهاجمه أوسيمين (20 عاما) الذي سجل الهدفين، في أول مباراة رسمية بعد انتقاله من شارلوروا البلجيكي الذي دافع عن ألوانه لموسم واحد، خاض خلاله 34 مباراة وسجل 19 هدفا.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 19 بعدما تلاعب أوسيمين بدفاع نانت وسدد كرة ارضية زاحفة خدعت الحارس ألبون لافون (19).

وعادل الضيوف بهدف النيران الصديقة للمدافع التركي محمدة زكي تشيليك خطأ في مرمى فريقه (51)، قبل أن يخطف أوسيمين هدف الفوز بعدما سيطر على كرة داخل المنطقة وسددها بقدمه اليمنى (80).

وكان ليل الذي حل وصيفا في الموسم الماضي لباريس سان جرمان، قد خسر هذا الصيف جهود هدافه العاجي نيكولا بيبي (22 هدفا و11 تمريرة حاسمة في الدوري الموسم الماضي) بانتقاله الى أرسنال الذي أبرم أغلى صفقة في تاريخه بقيمة 80 مليون يورو، ولاعب وسطه البرازيلي تياغو منديش الذي تعاقد مع ليون مقابل 26,5 مليون يورو.

في المقابل تخلى البوسني وحيد خليلودزيتش عن مهمة الاشراف على نانت بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته الفنية، وقد خلفه المدرب السابق لمنتخب الجزائر كريستيان غوركوف.

ومنذ رحيل خليلودزيتش استعد النادي "الاصفر"، صاحب المركز الثاني عشر في الدوري في الموسم الماضي، في إشراف باتريك كولو وسيريل موان، المساعدان السابقان للمدرب الفرنسي-البوسني.