وأحرز هدفي سان جيرمان كل من السنغالي إدريسا غاي في الدقيقة 14 ثم أضاف الألماني جوليان دراكسلر الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وواصل الفريق الباريسي مسيرة الانتصارات محققاً العلامة الكاملة وحاصداً 24 نقطة من 8 انتصارات فغرد منفرداً في الصدارة بفارق 10 نقاط كاملة أمام مرسيليا الثاني والذي سيستضيف لنس الأحد.

نيس يستعيد التوازن وليل يواصل الصحوة

ضمن المرحلة ذاتها، استعاد نيس توازنه بفوزه الكبير على مضيفه سانت إتيان 3-صفر .

وبكر نيس بالتسجيل عبر مهاجمه الجزائري الأصل أمين فريد غويري في الدقيقة 15، وانتظر الشوط الثاني لحسم النتيجة بإضافة هدفين عبر الهولندي كالفن ستينغز (54) والدولي الجزائري أندي ديلور (83).

وهو الفوز الرابع لنيس هذا الموسم والاوّل بعد تعادل مع موناكو وخسارة أمام لوريان، فرفع رصيده إلى 13 نقطة وصعد الى المركز الثالث متقدماً بفارق الأهداف أمام لوريان الذي تعادل مع ليون (1-1)، وبفارق نقطة أيضا على أنجيه الذي يحل ضيفاً على تروا الأحد أيضاً.

في المقابل، مني سانت إتيان بخسارته الخامسة توالياً بعد ثلاث تعادلات متتالية في بداية الموسم فتراجع إلى المركز الأخير بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وواصل ليل حامل اللقب صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه ستراسبورغ 2-1.

ويدين ليل بفوزه الى مهاجمه الدولي الكندي جوناثان دافيد الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 23 و57 من ركلة جزاء، فيما سجل ابراهيما سيسوكو هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

ولعب ستراسبورغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 اثر طرد لاعب وسطه أدريان توماسون.

وصعد ليل الى المركز الثامن برصيد 11 نقطة، فيما تلقى ستراسبورغ الخسارة الرابعة هذا الموسم والاولى بعد فوزين متتاليين فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع الى المركز العاشر.

واستعد ليل بأفضل طريقة ممكنة لمباراته ضد مضيفه سالزبورغ النمساوي المقررة الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا.

