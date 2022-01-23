ولم تتغير الأمور في مقدمة الترتيب مع ختام المرحلة مع تحقيق الفرق الثلاثة الأولى الانتصارات، ليحافظ سان جيرمان على فارق النقاط الـ11 مع نيس الثاني و13 مع مرسيليا الثالث ويبقى على المسار لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح ليل.

وسجل أهداف سان جيرمان الإيطالي ماركو فيراتي (44)، راموس (62)، هدف عكسي من البلجيكي ووت فاس (67) والبرتغالي دانيلو بيريرا (75) ليقودوا الفريق إلى الفوز الثاني توالياً في الدوري.

عودة ميسي

وبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة على مقاعد البدلاء بعد أن عاد إلى الفريق للمرة الأولى منذ مشاركته الأخيرة معه أواخر العام الماضي، قبل أن يدخل في الشوط الثاني. فيما شارك كيليان مبابي الذي أثيرت شكوك حيال جهوزيته بعد أن أعلن الفريق الأربعاء إصابته في العضلة المقربة اليسرى، وراموس أساسيين.

وارتدى اللاعبون قمصانًا كتبت عليها أسماؤهم بلغة ماندارين احتفاء برأس السنة الصينية.

وافتتح فيراتي التسجيل لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عندما وصلت كرة عرضية من الأرجنتيني أنخل دي ماريا إلى مواطنه ماورو إيكاردي داخل المنطقة، سددها ارتدت من الدفاع لتصل الى الإيطالي فتابعها بيسراه قوية الى يمين الحارس الصربي بيدراغ رايكوفيتش (44).

وسجل راموس أخيراً أول أهدافه مع فريق العاصمة الفرنسية منذ انتقاله الصيف الماضي من ريال مدريد الاسباني وغيابه عن غالبية المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، عندما تصدى لاعب رانس لرأسية بيريرا لتتهيأ الكرة امام راموس، سددها بداية تصدى لها الحارس ليتابعها في الشباك من المحاولة الثالثة (62).

وساهم فيراتي في الهدف الثالث عندما سدد من داخل المنطقة ارتدت عكسية من ووت فاس في مرمى فريقه (67).

وقدم مبابي فاصلا مهارياً على الرواق الأيسر متجاوزاً العديد من اللاعبين ليشق طريقه ويمرر كرة إلى فيريرا الذي سددها من داخل المنطقة ارتدت أيضاً من فاس، إلا أن الهدف سجل باسم البرتغالي (75).