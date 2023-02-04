باريس سان جيرمان يواجه تولوز بغياب مبابي ونيمار وراموس من قبل beIN SPORTS February 4, 2023 10:22 3:29 دقيقة من دون كيليان مبابي ونيمار وراموس يستقبل باريس سان جيرمان نادي تولوز، النادي الباريسي يسعى للفوز بهذه المباراة لكسب كامل الثقة قبيل مواجهة الكأس الأربعاء المقبل ضد الغريم أولمبيك مارسيليا. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان تولوز -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة اختتام ورشة العمل للحكمات المشاركات في كأس العالم 0:39 دقيقة مواجهة منتظرة بين الوداد والهلال 2:50 دقيقة سياتل ساوندرز يستعد لمواجهة الأهلي المصري 3:31 دقيقة الجزائر أمام فرصة تاريخية للفوز باللقب 3:29 دقيقة باريس سان جيرمان يواجه تولوز بغياب مبابي ونيمار 2:27 دقيقة مانشستر يونايتد لمواصلة نتائجه الإيجابية 3:15 دقيقة آرسنال في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام إيفرتون 0:37 دقيقة العطية ينهي المرحلة الأولى من رالي حائل متصدراً 2:58 دقيقة فولهام يفرض التعادل على تشلسي 3:23 دقيقة منتخب مدغشقر يحرز المركز الثالث في "شان 2022"