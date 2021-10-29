بغياب هدافه كيليان مبابي وبمشاركة جزئية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كاد باريس سان جيرمان أن يسقط أمام ضيفه ليل حامل اللقب إلا أن الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا قلب الطاولة على الضيوف وأهدى فريقه الفوز 2-1 في الوقت القاتل الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورغم معاناته هذا الموسم نتيجة خسارة بعض نجومه وجهود مدربه كريستوف غالتييه الذي قاده للقبه الأول منذ 2011، بدا ليل الجمعة قادراً على العودة من "بارك دي برانس" منتصراً بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف الكندي المتألق جوناثان ديفيد (31).

لكن دي ماريا قال كلمته في الشوط الثاني بتمريره كرة هدف التعادل لقائده البرازيلي ماركينيوس (74) ثم بخطفه هدف الفوز في الدقيقة (88).

وبدأ ميسي اللقاء أساسياً بعدما حام الشك حوله بسبب آلام عضلية أجبرته صباح الخميس على خوض حصة تدريبية منفصلاً عن زملائه "كإجراء احترازي" وفق ما أعلنه مواطنه المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الذي أضاف أن اللاعب "شعر بانزعاج في العضلات" من دون تحديد مكان الألم.

وعانى "البرغوث" من مشاكل جسدية منذ بداية الموسم بعد وصوله في آب/أغسطس الفائت من برشلونة الإسباني، بما فيها إصابة في الركبة حرمته من مباراتين في أيلول/سبتمبر.

ميسي ما زال يبحث عن الهدف الأول في الليغ 1

وبعدما أنهى فريقه الشوط الأول متخلفاً، قام بوتشيتينو باستبدال ميسي في بداية الشوط الثاني كإجراء احترازي، ليستمر بحث أفضل لاعب في العالم ست مرات عن باكورة أهدافه في الدوري الفرنسي بعدما سجّل ثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

ولعب ميسي في خط المقدمة بجانب مواطنه دي ماريا والبرازيلي نيمار، فيما غاب مبابي بسبب المرض واستفاد لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم من إصابة الإيطالي ماركو فيراتي ليلعب أساسياً.

وغاب المغربي أشرف حكيمي بداعي الايقاف بعد طرده في التعادل ضد مرسيليا الأسبوع الفائت، فيما شهدت التشكيلة مشاركة الإسباني خوان برنات أساسياً لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر 2020 بعد معاناته من إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام.

ومن جهة ليل، فضل جوسلان غورفينيك أن يلعب بالتركي بوراك يلماز في خط المقدمة إلى جانب ديفيد، وذلك على حساب مواطنه يوسف يازجي.

ودخل سان جيرمان اللقاء وهو متصدر بفارق سبع نقاط عن لونس الثاني ووسّعه مؤقتاً إلى 10 نقاط (31 نقطة) بانتظار مباراة الأخير الصعبة السبت في ضيافة ليون، فيما واصل ليل معاناته باكتفائه بنقطة في المراحل الثلاث الأخيرة، ليصبح في المركز 11 مؤقتاً برصيد 15 نقطة وبفارق 16 من فريق العاصمة.