وسجل لسان جيرمان نجمه نيمار ثنائية 26، 43، والنجم الآخر كيليان مبابي 63، فيما سجل لأصحاب الأرض ألبرت إليس 78، ومباي نيانغ 90+2.

وبهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 34 نقطة محلقاً في الصدارة بفارق عشر نقاط عن لنس أقرب ملاحقيه، فيما بقي بوردو على 12 نقطة في المركز السادس عشر.

قبل هذه المباراة لم يسجّل نيمار غير هدف واحد في الدوري هذا الموسم وكان من ركلة جزاء في أيلول/سبتمبر الماضي.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى المباراة بعد أن اكتفى منتصف الاسبوع بالتعادل 2-2 مع مضيفه لايبزيغ الألماني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

لكن البرازيلي افتتح التسجيل في الدقيقة 26 بعد تمريرة من مبابي، فاستلم الكرة وسدد بطريقة رائعة ومفاجئة للحارس في الزاوية القريبة اليمنى بين المدافعين ليهز الشباك.

وفي الدقيقة 43، توغل نيمار نفسه من الجهة اليمنى وتبادل التمريرات مع مبابي ليهز الشباك مرة ثانية ويضاعف النتيجة لفريق العاصمة.

وفي الشوط الثاني، أضاف مبابي ثالث أهداف سان جيرمان في الدقيقة 63، بعد خطأ دفاعي توغل من خلاله الهولندي جورجينيو فينالدوم وقدم تمريرة على طبق من فضة للنجم الفرنسي الذي وضعها بهدوء في المرمى.

لكن بوردو عاد وانتفض وتمكّن من تقليص الفارق بهدفين، سجّل الأول إليس بعد تمريرة حاسمة رائعة من ياسين عدلي (78)، قبل أن يضيف مباي نيانغ الهدف الثاني لبوردو (90+1). لكن ذلك لم يمنع سان جيرمان من خطف النقاط الثلاث.



المغربي أوناحي يحرم ليل من الفوز

واصل ليل حامل اللقب نتائجه السيئة عندما فرض عليه ضيفه أنجيه تعادلاً متأخرًا 1-1 بهدف المغربي عزالدين أوناحي.

وهذه المباراة الرابعة توالياً التي يفشل فيها ليل بالخروج منتصرًا في الدوري مكتفيًا بتعادلين وهزيمتين.

وكان ليل سقط أمام مضيفه سان جيرمان في المرحلة الماضية بعدما أهدر تقدمًا بهدف دون رد حتى الدقيقة 74 قبل أن ينتزع فريق العاصمة هدفين.

وتقدم ليل عبر البرتغالي تياغو دجالو متابعًا ضربة ثابتة من مواطنه ريناتو سانشيز (28)، إلا أن أوناحي خطف التعادل بعدما تابع عرضية بلال براهيمي نحو القائم الثاني (83).

وعكس المهاجم التركي براق يلماز نجم الموسم الماضي معاناة ليل هذا الموسم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما وصلته الكرة وهو غير مراقب عند علامة ركلة الجزاء إلا أنه تعثر عندما حاول تسديددها.

وتجمد رصيد ليل الذي لم يفز في الدوري منذ تفوقه على مرسيليا في الثالث من تشرين الاول/أكتوبر عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعرض البلجيكي أمادو أونانا لاعب ليل لطرد مباشر في الثواني الاخيرة من المباراة لتدخل قوي على لاعب الخصم.

من جهته صعد أنجيه الى المركز السابع برصيد 18 نقطة.



