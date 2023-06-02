باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس من قبل beIN SPORTS + AFP June 2, 2023 23:13 0:24 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن رحيل النجم الإسباني سيرخيو راموس بعد نهاية عقده في ختام الموسم الحالي. سيرخيو راموس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة حادث الحارس ريكو يلقي بظلاله على مباراة سان جيرمان 0:43 دقيقة نهائي مرتقب بين قطبي مانشستر 0:43 دقيقة لياو يعبّر عن سعادته بتمديد عقده مع ميلان 1:46 دقيقة مدرب الأهلي يؤكد جهوزية اللاعبين لمباراة الوداد 3:34 دقيقة اتحاد الجزائر على بعد خطوة واحدة من التتويج 3:21 دقيقة دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لدوري الأمم 2:39 دقيقة لوهافر يصعد إلى دوري الأضواء 8:53 دقيقة مراسم تتويج فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد 0:24 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس 5:43 دقيقة ألكاراث يتجاوز عقبة شابوفالوف ويبلغ ثمن النهائي