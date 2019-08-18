باريس سان جيرمان يسقط في رين

وافتتح الأوروغواياني ادينسون كافاني التسجيل لحامل اللقب في الدقيقة 36 مستغلاً هفوة دفاعية، وعادل السنغالي مباي نيانغ النتيجة في الدقيقة 44 قبل أن يحرز رومين ديل كاستيو برأسه هدف الفوز في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

ورفع رين رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

وكان نادي العاصمة الفرنسية تغلب على نيم في افتتاح الدوري بثلاثية نظيفة، في حين فاز رين خارج أرضه على مونبلييه بهدف دون رد.

تفاصيل المباراة

وكما كان متوقعا، خاض سان جيرمان مباراته الثالثة لهذا الموسم (مع كأس الأبطال) دون نجمه البرازيلي نيمار الراغب بالرحيل عن النادي مع تفضيل العودة الى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وكان بارزا عودة الأرجنتيني أنخل دي ماريا إلى التشكيلة الأساسية لسان جيرمان بعد أن وجد طريقه الى الشباك كبديل في المباراتين الأوليين للموسم ضد رين في كأس الأبطال ونيم في المرحلة الأولى.

وبعد أن عانده الحظ في الدقيقة 15 إثر ركلة حرة وكرة رأسية مرتدة من القائم، نجح إدينسون كافاني في الوصول الى الشباك مستفيدا من خطأ فادح من المدافع داميان سيلفا في إعادة الكرة لحارسه رومان سالان، فخطفها الأوروغوياني وسددها في المرمى (36).

وبهدف كافاني، وصل سان جيرمان إلى الشباك للمباراة الأربعين تواليا في الدوري الفرنسي، معادلا بذلك رقم راسينغ كلوب بين 1962 و1964 بحسب موقع "أوبتا" للإحصاءات.

هدفان في أواخر الشوط الأول وأوائل الثاني



لكن رين أعاد المباراة من نقطة الصفر قبل الدخول إلى استراحة الشوطين بفضل هدف للسنغالي مباي نيانغ الذي وصلته الكرة إثر عرضية من المالي هاماري تراوري، فاستفاد من تراخي الدفاع، لاسيما البرازيلي ماركينيوس، ليلتف على نفسه ويودعها شباك ألفونس أريولا (44).

وبدأ رين الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وتقدم بكرة رأسية رائعة لرومين ديل كاستيو على يمين أريولا الذي لم يحرك ساكنا، وذلك إثر تمريرة طولية متقنة من الأنغولي ابن الـ16 ربيعا إدواردو كامافينغا (48).

وكان رين قريبا جدا من إضافة الثالث عبر نيانغ الذي انفرد بالمرمى لكن أريولا تألق هذه المرة في إنقاذ حامل اللقب (55)، ثم تدخل الحظ إلى جانب النادي الباريسي لإنقاذه من هدف ثالث بعدما ناب القائم عن حارسه لصد محاولة جيريمي جالان (63).

وحاول توخل تدارك الموقف، فأدخل الوافد الجديد الإسباني بابلو سارابيا بدلا من دي ماريا، والمدافع الشاب كولان داغبا بدلا من البلجيكي توما مونييه (64)، إلا أن شيئا لم يتغير رغم بعض المحاولات أبرزها لكيليان مبابي بتسديدة من خارج المنطقة أنقذها الحارس سالات (82)، وأخرى من مسافة قريبة تدخل عليها الأخير ببراعة (83).

وفي مباراة ثانية، تعادل رينس على أرضه مع ستراسبورغ من دون أهداف، كما انتهت مباراة سان اتيان وضيفه بريست بالتعادل بهدف في كل شبكة.