تقدّم النادي الباريسي عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (12) وأضاف جوين حاجام الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه (17)، لكن نانت تمكن من تقليص النتيجة عبر لودوفيك بلاس (31) ثم أدرك التعادل عن طريق إغناتيوس غانغو (38) قبل أن يسجّل دانيلو بيريرا الهدف الثالث للنادي الباريسي (60) ويختتم كيليان مبابي بالهدف الرابع ويدخل التاريخ بتسجيله الهدف رقم 201 له باريس سان جيرمان ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة بالصدارة في حين تجمّد رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على بايرن يوم الأربعاء القادم في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، ويتعيّن عليه الفوز بعد خسارته على أرضه ذهاباً بهدف دون مقابل من أجل المضي قدماً في المسابقة الأوروبية العريقة.

