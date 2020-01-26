باريس سان جيرمان يرحل لملاقاة ليل في ختام الجولة 21 January 26, 2020 11:19 2:14 دقيقة بهدفِ مواصلة سيطرتِه المحلية... "باريس سان جرمان" يدخل بشعار الفوز عندما يلاقي مضيّفَه "ليل" القوي هذا الموسم على أرضه، المباراة ُ تأتي في ختام منافساتِ الجولةِ 21 من الدوري الفرنسي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة بايل سيغيب بسبب إصابة طفيفة على مستوى الكاحل 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:14 دقيقة سان جيرمان يرحل لملاقاة ليل في ختام الجولة 21 0:54 دقيقة ليكرز ينحني وليبرون جيمس يتخطى الأسطورة براينت 0:47 دقيقة دجوكوفيتش وفيدرر يبلغان محطة ربع النهائي 0:37 دقيقة أنس جابر: "لم أستسلم ... الأمر لا يصدق" 2:25 دقيقة جابر تواصل تطويع التاريخ وتعبر لربع النهائي 4:12 دقيقة ستراسبورغ يفاجئ موناكو 1:02 دقيقة أتالانتا يكتسح تورينو بسباعية تاريخية 2:53 دقيقة الشعباني: "20 مباراة دون هزيمة للترجي"