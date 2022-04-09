وسجّل للفريق الباريسي كل من البرازيلي نيمار دا سيلفا (6 و71 من ركلة جزاء و83) وكيليان مبابي (19 و74 و80).

في المقابل وقّع البينيني جوديل دوسو هدف كليرمون الوحيد (42).

ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة عن كل من رين ومرسيليا، مع بقاء سبع مراحل فقط على نهاية الموسم، في حين تجمّد رصيد منافسه الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية عند 28 نقطة في المرتبة السابعة عشرة.

وهو الفوز الـ22 لسان جيرمان مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

بينما تكبّد كليرمون هزيمته الـ17 مقابل 7 انتصارات ومثلها تعادلات.