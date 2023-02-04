وسجّل هدفي الفريق الباريسي كل من المغربي أشرف حكيمي (38) والأرجنتيني ليونيل ميسي (58).

في المقابل بصم الهولندي برانكو فان دن بومان على هدف الضيوف الوحيد (20).

ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 54 نقطة في صدارة ترتيب الـ"ليغ 1".

أما تولوز فقد تجمّد رصيده عند 29 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

وخاض باريس سان جيرمان المواجهة في غياب هدافيه الدوليين كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور والمدافعين بريسنل كيمبيمبي والإسباني سيرخيو راموس بسبب الإصابة، ولاعب الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإيقاف.