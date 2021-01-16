وسجل اللاعب لايفن كورزاوا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

ويحتل الفريق الباريسي صدارة الـ"ليغ 1" مؤقتاً بـ42 نقطة وبفارق نقطتين عن ليون الذي يواجه ميتز الأحد.

وخاض فريق العاصمة الفرنسية المباراة في غياب مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكاد أنجيه أن يفاجئ الضيف بهدف مبكر عندما سدد بييريك كابيل كرة بيسراه من مشارف المنطقة أبعدها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس فوق العارضة.

وعلى الرغم من خوضه المباراة بتشكيلة هجومية، فإن سان جيرمان افتقد إلى الايقاع السريع في مواجهة دفاع منظم فلم يصنع فرصاً كثيرة في الشوط الأول.

وتحسنت الأمور بالنسبة إلى سان جيرمان في الشوط الثاني وتصدى حارس أنجيه إلى تسديدة يسارية من نيمار (49)، ثم أضاع كيليان مبابي فرصة سهلة بعد أن انفرد بالحارس والمرمى مشرع أمامه لكنه سدد بين يديه (53).

وجاء الفرج بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيمن الإيطالي أليساندرو فلورنزي داخل المنطقة، فتهيأت أمام كورزاوا فأطلقها الأخير بيسراه داخل الشباك (70).