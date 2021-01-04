باريس سان جيرمان يبدأ تدريباته مع بوتشيتينو من قبل beIN SPORTS January 4, 2021 12:33 0:40 دقيقة خاض باريس سان جيرمان أول حصةٍ تدريبية بقيادةِ مدربِه الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة لامبارد يفسر الطريقة التي خسر فيها من سيتي 0:40 دقيقة باريس سان جيرمان يبدأ تدريباته مع بوتشيتينو 3:14 دقيقة ليفربول يلاقي ساوثهامبتون وعينه على النقاط الثلاث 0:55 دقيقة سقوط تشيلسي يهدد مصير لامبارد 3:50 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 0:35 دقيقة الدريدي يقدم استقالته من تدريب الإفريقي 1:52 دقيقة رونالدو يصبح ثاني الهدافين في تاريخ كرة القدم 5:01 دقيقة رونالدو يقود يوفنتوس لفوز عريض على أودينيزي 3:08 دقيقة برشلونة يحقق فوزاً متواضعاً أمام هويسكا 0:23 دقيقة الدحيل يتغلب على مستضيفه أم صلال