باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على لونس من قبل beIN SPORTS December 4, 2021 10:01 2:52 دقيقة ينزل باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على لونس اليوم السبت في الجولة 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة المنتخب المغربي يقترب من بلوغ ربع النهائي 2:16 دقيقة مباراة واعدة بين فلسطين والسعودية 2:52 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على لونس 2:38 دقيقة ريال مدريد ينشد الفوز من بوابة ريال سوسييداد 3:10 دقيقة برشلونة يستضيف ريال بيتيس في مباراة قوية 0:35 دقيقة كراوتيا تقصي صربيا من كأس ديفيس 1:02 دقيقة رانغنيك يكشف تواصل تشيلسي معه قبل مانشستر يونايتد 0:45 دقيقة علي مبخوت يشدد على قوة منتخب موريتانيا 0:49 دقيقة قمة خارج حدود التوقعات بين المغرب والأردن 2:29 دقيقة غسان معتوق يشيد بلاعبي منتخب سوريا