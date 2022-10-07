الضغوط تتركز على بوش قبل مباراة ليون وتولوز October 7, 2022 10:56 3:21 دقيقة في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي يواجه ليون ضيفه تولوز وسط ضغط جماهيري كبير المطالبة بتنحي مدرب ليون بـيتر بوش بعد سلسلة النتائج السلبية في المباريات الأخيرة. تقارير إخبارية أولمبيك ليون الدوري الفرنسي بيتر بوش -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة مقابلة خاصة مع أميشيا فرانسوا ألبـير 1:03 دقيقة إنفانتينو متفائل بنسخة استثنائية من كأس العالم 3:21 دقيقة الضغوط تتركز على بوش قبل مباراة ليون وتولوز 3:12 دقيقة أتلتيكو مدريد يكرّم كوكي 1:03 دقيقة مورينيو يعترف بأفضلية ريال بيتيس 4:25 دقيقة ريال بيتيس يحرج روما ويحقق فوزاً مثيراً 3:46 دقيقة فيورنتينا يهزم هارتس وينتزع منه الوصافة 0:43 دقيقة اليابان تلاقي إيران في النهائي 4:17 دقيقة آرسنال يتجاوز عقبة بودو/غليمت بنجاح 1:21 دقيقة بي إس في آيندهوفن يكتسح زيوريخ