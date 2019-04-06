

وبكّر ليون بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الأولى عبر مارتن تيرييه، لكن ديجون ردّ بهدفين سريعين عبر ويسلي سعيد (3) والمدافع البرازيلي مارسيلو أنطونيو (7 خطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يحذو مواطنه رافايل دا سيلفا حذوه بتسجيله الهدف الثالث لديجون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.

وهو الفوز الأول في مبارياته العشر الأخيرة التي كسب خلالها نقطة واحدة فقط قبل مباراة اليوم، والسادس فقط له هذا الموسم فرفع رصيده إلى 24 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن عشر مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام كان الذي يحل ضيفا على نيم لاحقا، وبفارق نقطتين أمام غانغان الذي يستضيف موناكو لاحقا أيضا.

في المقابل، مني ليون بخسارته السابعة والأولى في مبارياته الخمس الأخيرة فتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الثالث.

كما هي الخسارة الثانية لليون تواليا على أرضه في مختلف المسابقات بعد خروجه من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا على يد ضيفه رين 2-3 الثلاثاء الماضي.



