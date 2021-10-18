الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة العاشرة October 18, 2021 18:51 3:31 دقيقة لقد شهد الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة ريال بيتيس ينتصر بصعوبة على ألافيش 3:31 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة العاشرة 0:37 دقيقة اليويفا يعاقب إنكلترا بخوض مباراة واحدة دون جماهير 0:36 دقيقة قبول استقالة الغايب وتشكيل لجنة مؤقتة بقيادة سرحان 0:50 دقيقة سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة لايبتسيتش 1:10 دقيقة عمدة لندن يتحدث عما حدث في نهائي يورو 2020 1:13 دقيقة إنفانتينو يواصل رحلته اللاتينية ويصل إلى تشيلي 2:40 دقيقة مشروع لجعل مونديال قطر منارة لتعزيز الصحة البدنية 5:28 دقيقة مرسيليا إلى المركز الثالث بفوزه الكبير على لوريان 4:03 دقيقة برشلونة يستعيد التوازن ويهزم فالنسيا بثلاثية