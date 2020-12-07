الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 December 7, 2020 22:38 3:26 دقيقة أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة سوون بلو وينغز إلى دور الثمانية 1:52 دقيقة مونديال قطر 2022: سحب قرعة التصفيات الأوروبية 0:29 دقيقة إنييستا يقود فيسيل كوبي إلى ربع النهائي 1:01 دقيقة 50% من الحضور الجماهيري في نهائي كأس أمير دولة قطر 0:28 دقيقة مايويذر يخوض نزالاً استعراضياً ضد نجم يوتيوب لوغان 0:26 دقيقة ترايل بلايزرز يغلق مقره التدريبي بسبب تفشي كورونا 4:58 دقيقة ليون يحقق فوزه الرابع توالياً في الـ"ليغ 1" 1:42 دقيقة مورينيو: " أنا لا أهتم بالأرقام عند مواجهة أرسنال" 3:10 دقيقة ريال سوسييداد يسقط في فخ التعادل 4:21 دقيقة صلاح يساهم في فوز ليفربول الكبير على ولفرهامبتون