الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 February 3, 2020 19:24 3:55 دقيقة لقد شهد الأسبوع 22 من الدوري الفرنسي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 11:47 دقيقة موجز الأخبار 3:14 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 3:45 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 3:54 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:55 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 5:23 دقيقة صلاح يقترب من انجاز ميسي ويتفوق على روبي فاولر 6:30 دقيقة كانساس سيتي تشيفز بطلاً لسوبر بول 2020 2:13 دقيقة كانساس سيتي تشيفز يرفع لقبه الأول منذ خمسين عاماً 2:28 دقيقة شاكيرا وجينفر لوبيز تتألقان في السوبر بول 7:05 دقيقة الإعلان عن فريق الأساطير في كرة القدم الأميركية