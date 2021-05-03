الجماهير تقترب من العودة إلى الملاعب الفرنسية من قبل beIN SPORTS May 3, 2021 22:00 2:32 دقيقة ستشهد الملاعب والمُنشآت الرياضية الفرنسية، عودةً تدريجيةً للجمهور، انطلاقا من التاسع عشر من الشهر الجاري. عودةٌ تدريجيةٌ ستَتِمُ بمراحلَ زمنيةٍ، كما ستكونُ مَرهونة بالتطوُرات الصحية في البلاد. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة الجماهير تقترب من العودة إلى الملاعب الفرنسية 0:31 دقيقة بماذا طالب غوارديولا لاعبيه قبل مواجهة سان جيرمان؟ 0:54 دقيقة لقاء خاص مع ألكسندر إيساك هدافُ ريال سوسييداد 1:01 دقيقة أنس جابر تنسحب من بطولة مدريد بسبب الإصابة 3:56 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 0:50 دقيقة ديميتروف يغادر دورة مدريد من الدور الأول 0:24 دقيقة بوريس جونسون ينتقد احتجاجات مشجعي مانشستر يونايتد 11:09 دقيقة فيراتي يصف مواجهة مانشستر سيتي بالنهائي المبكر 16:32 دقيقة بوتشيتينو يتحدث عن المواجهة المرتقبة أمام سيتي 2:22 دقيقة إنتر كونتي يذكر الجماهير بإنجازات 2010