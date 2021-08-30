الجماهير الأرجنتينية سعيدة بمشاركة ميسي الأولى مع سان جيرمان من قبل beIN SPORTS August 30, 2021 15:40 1:27 دقيقة أعربت الجماهير الأرجنتينية عن سعادتها بالظهور الأول لنجمها ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، وأكدت أن الفريق الفرنسي يملك كل العوامل التي تساعد قائد "الألبي سيليستي" على مواصلة النجاح في مسيرته. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة الجماهير الأرجنتينية سعيدة بمشاركة ميسي الأولى 0:37 دقيقة رونالدو يكمل الفحوصات الطبية في لشبونة 0:46 دقيقة مانشستر سيتي يمدد عقد البرتغالي دياز حتى 2027 4:29 دقيقة قمّة أتلتيكو مدريد وفياريال تنتهي بتعادل مثير 3:51 دقيقة تحركات ميسي في مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان 3:25 دقيقة ماركينيوس: "ميسي عبقري في كرة القدم" 3:48 دقيقة سان جيرمان يحقق الفوز على رانس في ليلة ظهور ميسي 2:46 دقيقة ميسي يشارك كبديل في مباراته الأولى مع سان جيرمان 0:48 دقيقة منتخب الاتحاد الروسي يتوّج بكأس العالم 2:48 دقيقة كليرمون على الطريق الصحيح وليل يستفيق