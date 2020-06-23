ولم يعلن النادي الباريسي أسماء اللاعبين مضيفاً أنه بمقدورهم إجراء التمارين عند استئنافها الخميس، بعد خضوعهم لـ"فحوص مصلية" الاثنين.

وقال النادي في بيان: "ظهرت لدى المعنيين أعراض خلال فترة الحجر عندما لم يكونوا على اتصال مع بعضهم البعض. لم يعودوا معديين ويمكنهم إجراء التمارين".

وبرغم إنهاء الموسم باكراً بسبب تفشي الفيروس وإعلان سان جيرمان المتصدر بطلاً، خلافاً لباقي البطولات الكبرى في أوروبا، تنتظر فريق العاصمة أسابيع حاسمة في دوري أبطال أوروبا حيث بلغ ربع النهائي. كما يخوض نهائي الكأس وكأس الرابطة في محاولة لتحقيق ثلاثية محلية

